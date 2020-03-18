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'da korkunç olay! Valizin içinde bulundu

Gece saatlerinde Arnavutköy'de yol kenarında şüpheli bir valiz bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından incelenen şüpheli valizin içinde 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset çıktı.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 14:03
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 14:03
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İstanbul'da korkunç olay! Valizin içinde bulundu

Arnavutköy'de bir valiz içinde 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Hadımköy Haraççı Caddesi üzerinde bulunan Esat Gülemek Parkı ile Hadımköy Polis Merkezi'nin karşısındaki yol kenarında dün gece saatlerinde şüpheli bir valiz görüldü. Polis ekipleri şüpheli valizin incelenmesi için bomba imha uzmanlarına haber verdi. Valizin bulunduğu alanı güvenlik çemberine alan polis ekipleri, kimseyi alana yaklaştırmadı. Bomba imha uzmanları valizi incelemeye aldı. Valizin açık olan kısmından el feneri ile valizin içini inceleyen ekipler, içinde bir ceset olduğunu fark etti. Açılan valizde elleri ve vücudu koli bandıyla bağlı 35-40 yaşlarında bir erkek cesedi ile karşılaşan ekipler, daha sonra olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcıyı beklediler. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından valiz içinde bulunan ceset, otopsi işlemleri için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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