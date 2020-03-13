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Yunan askerleri, gaz bombaları daha fazla etki etsin diye fan çalıştırdı

Her fırsatta insan haklarından bahseden Batı, yine sınıfta kaldı. Yunan askerleri, gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için fan çalıştırdı.

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Vic'fan'sızlar
Türkiye, göçmenlere Avrupa kapılarını açtı. lar, soluğu sınırda aldı. Yunan askerleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor. , uzun süredir tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.



Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunan güvenlik güçleri, sığınmacılara yaptıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor. Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.

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