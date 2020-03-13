Tıp Bayramı mesajları 14 Mart gününde araştırılıyor. Tıp Bayramı sözleri resimli kutlama mesajları sorgulanıyor. Her yıl Tıp Bayramı'nda sağlık sektörü çalışanları unutulmuyor. Doktorlar, hemşireler, sağlık personellerinin Tıp Bayramı mesajlarla kutlanıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Tıp Bayramı mesajlarına ulaşabilir ve sağlık sektöründe çalışan sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz. Tıp Bayramı; Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire okulunun kuruluş günüdür.

TIP BAYRAMI MESAJLARI (2020)

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.