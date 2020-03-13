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sözleri kutlama mesajları... mesajları için tıklayınız!

mesajları sözleri, kutlama mesajı göndermek isteyenler tarafından sorgulanıyor. mesajları vatandaşların merak konusu. Doktor, hemşire, sağlık personellerinin bu anlamlı günlerinin kutlandığı 14 Mart Tıp Bayramı'nda vatandaşlar sevdiklerine anlamlı mesajlar gönderiyor. Tıp sektöründe çalışan doktorların, hemşirelerin ve sağlık personellerinin özel günü Tıp Bayramı esasen Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire okulunun kuruluş günüdür. Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlanmıştır. İşte, en güzel anlamlı !

  • Yaşam
  • 14.03.2020 10:13
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 10:13
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14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri!

Tıp Bayramı mesajları 14 Mart gününde araştırılıyor. Tıp Bayramı sözleri resimli kutlama mesajları sorgulanıyor. Her yıl Tıp Bayramı'nda sağlık sektörü çalışanları unutulmuyor. Doktorlar, hemşireler, sağlık personellerinin Tıp Bayramı mesajlarla kutlanıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden Tıp Bayramı mesajlarına ulaşabilir ve sağlık sektöründe çalışan sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz. Tıp Bayramı; Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire okulunun kuruluş günüdür.

TIP BAYRAMI MESAJLARI (2020)

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

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