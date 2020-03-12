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'da kan donduran olay! Annesinin öldürdüğü iddia edilen te aranıyor

haberine göre 'da, bir annenin yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı iddiası üzerine te arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı.

  • Yaşam
  • 12.03.2020 11:08
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 11:10
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Çöplükte bebek arıyorlar!

Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden F.U'nun yeni doğan bebeğini yastıkla boğarak öldürdükten sonra cesedi çöp konteynerine attığını belirtmesi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bölgedeki konteynerlerde bebeğin cansız bedenine ulaşılamaması üzerine savcılık talimatıyla kentteki te, Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, çöplükte yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından herhangi bir ize rastlamadı.

Bebeğin cesedinin arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Adıyaman'da iki gün önce, yeni doğan bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ileri sürülen kadın tutuklanmış, bebeğin cesediyse bulunamamıştı.

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