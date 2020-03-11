Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin heyecanla beklediği 11 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları saat 21.45'te açıklandı. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira ikramiye kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

11 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10, 21, 31, 34, 43, 49