Bugünkü
Takvim

11 Mart sonuçları MPİ tarafından duyuruldu! Sayısal'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

11 Mart çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Sayısal Loto oyununun bu hafta cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Bu kapsamda gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi 11 Mart hakkında araştırma yapıyor. İşte haftanın kazanan sayıları

  • Yaşam
  • 11.03.2020 21:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 21:52
ABONE OL
11 Mart Sayısal Loto sonuçları duyuruldu!

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişinin heyecanla beklediği 11 Mart Sayısal Topu çekiliş sonuçları saat 21.45'te açıklandı. Milli Piyango İdaresi saat 21.15'te duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişte 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira ikramiye kazandı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

11 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10, 21, 31, 34, 43, 49

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam 11 Mart Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından duyuruldu! Sayısal'da bu hafta hangi numaralar kazandı?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri