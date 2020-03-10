Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.
Ayrıca bazı noktalarda hasarlı kazalar da meydana geldi.
Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.
Ayrıca bazı noktalarda hasarlı kazalar da meydana geldi.
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