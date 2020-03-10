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Son dakika: 'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu! İstanbul anlık yol durumu

Son dakika haberine göre 'da etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı. Ayrıca bazı noktalarda hasarlı lar da meydana geldi. İstanbul için anlık yol durumunu ve trafik yoğunluğunu haberimizden takip edebilirsiniz.

  • Yaşam
  • 10.03.2020 09:04
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 09:04
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Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı.

Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.

Ayrıca bazı noktalarda hasarlı lar da meydana geldi.

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