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Çayeli'nde arsa fiyatları 'ndaki yalılar ile yarışıyor

'nin Çayeli ilçesinde ev yapacak arsa kalmadı. Bu yüzden fiyatlar fırladı. Boğaz'daki yalılarla yarıştı. 300 metrekarelik bina, 5.5 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

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'nin Çayeli İlçesi'nde ev yapacak arsa kalmadı. Bu yüzden fiyatlar fırladı. Boğaz'daki yalılarla yarıştı. 300 metrekarelik bina, 5.5 milyon TL'den satışa çıkarıldı.

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