Rize'nin Çayeli İlçesi'nde ev yapacak arsa kalmadı. Bu yüzden fiyatlar fırladı. Boğaz'daki yalılarla yarıştı. 300 metrekarelik bina, 5.5 milyon TL'den satışa çıkarıldı.
Rize Çayeli'nde arsa fiyatları İstanbul Boğazı'ndaki yalılar ile yarışıyor
Rize'nin Çayeli ilçesinde ev yapacak arsa kalmadı. Bu yüzden fiyatlar fırladı. Boğaz'daki yalılarla yarıştı. 300 metrekarelik bina, 5.5 milyon TL'den satışa çıkarıldı.
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