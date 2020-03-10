Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken, yağış olasılıkları ve ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Özellikle pazartesi günü İstanbul'da başlayan kuvvetli rüzgarın ardından, salı günü kentte yağmur yağıp yağmayacağının yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, bugün nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Kastamonu ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.