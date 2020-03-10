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’den yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, , ve çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. İşte, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını sorgulayanlar için 10 Mart Salı il il hava durumu tahminleri.

  • Yaşam
  • 10.03.2020 07:24
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 07:26
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Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken, yağış olasılıkları ve ilerleyen günlere yönelik hava durumu tahminleri merak konusu oldu. Özellikle pazartesi günü İstanbul'da başlayan kuvvetli rüzgarın ardından, salı günü kentte yağmur yağıp yağmayacağının yanıtı sorgulanmaya başlandı. Peki, bugün nerelere yağmur yağacak? Hava nasıl olacak? İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Kastamonu ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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