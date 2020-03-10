Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez yavru vatan Kıbrıs'tan geldi. 45 yaşındaki Elif Lort, Girne'de Nahit Hasan Sokak'ta 41 yaşındaki nişanlısı Abdullah Çelik ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Çelik yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Lort'u boynundan ve karnından bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan bir kişi cep telefonu ile olayı kaydetti. Ağır yaralanan genç kadın, 8 Mart Kadınlar Günü'nde hayatını kaybetti. Katil zanlısı kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elif Lort, kadın cinayetine kurban gitti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Mahkemeye çıkartılan Abdullah Çelik, cezaevine gönderildi.
Elif Lort, kadın cinayetine kurban gitti. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Mahkemeye çıkartılan Abdullah Çelik, cezaevine gönderildi.
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