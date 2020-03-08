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Sosyal medya fenomeni 'nin maymunu Koko'ya el konuldu

Sosyal medyada çektiği videolarla ünlü olan ve vahşi hayvan statüsünde yer alan Koko ismini verdiği bir maymun besleyen 'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu. İzgi maymununu vermemek için görevlilere dakikalarca direndi.

  • Yaşam
  • 08.03.2020 14:30
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 15:07
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Sosyal medya fenomeninin maymununa el konuldu

Sosyal medya fenomeni 'nin yaklaşık 7 aydır beslediği "Koko" isimli maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu.

Görevliler, vahşi hayvan statüsünde yer alan maymunu doğal ortamından koparıldığı gerekçesiyle almak için İzgi'nin ikametine gitti. Görevliler İzgi'den maymunu kendilerine vermesini istedi. Maymununu vermek istemeyen İzgi görevlilere direndi.

Maymunu almak isteyen görevliler ve İzgi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında görevliler maymuna el koydu.

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