6 bilen çıkmayınca 1.218.464 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 4.472, 4 bilenler 64, 3 bilenler ise 11 lira ikramiye alacak.
Sayısal Loto 1.2 milyon devretti
Sayısal Loto 1.2 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 1.218.464 lira cumartesiye devretti. 5 bilenler 4.472, 4 bilenler 64, 3 bilenler ise 11 lira ikramiye alacak.
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