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5 Mart çekiliş sonuçları belirlendi! Devreden ikramiye 7 milyon 107 bin TL olarak açıklanmıştı

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi çekiliş sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Süper Loto oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye bugüne devretmişti. Özellikle büyük ikramiyenin devretmesinin ardından on binlerce kişi 5 Mart nı öğrenmek istiyor. Peki, Süper Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte haftanın kazanan sayıları

  • Yaşam
  • 05.03.2020 21:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 21:43
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5 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

5 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 lira devretmişti. Bayilerden loto oynayanlar akşam saatlerinden itibaren sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, hangi numaralar kazandı? İşte 5 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları

5 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

20 - 22 - 28 - 37 - 47 - 54

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