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İntihar mı cinayet mi

Antalya'da polis memuru Sultan Tat, geçen yıl temmuz ayında intihar etti. Ailesi, kızlarının sevgilisi F.A tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Hakkında soruşturma açılan ve dün hakim karşısına çıkan F.A. suçlamaları reddetti.

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İntihar mı cinayet mi
Antalya'da polis memuru Sultan Tat, gecçen yıl temmuz ayında intihar etti. Ailesi, kızlarının sevgilisi F.A tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Hakkında soruşturma açılan ve dün hakim karşısına çıkan F.A. suçlamaları reddetti.

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