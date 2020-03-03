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Son dakika: İstanbul trafiğine maç düzenlemesi! O yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberine göre Beko ile Kızılyıldız mts takımları arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. yapılan açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar 'nın (Halk Caddesi kavşağından kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

  • Yaşam
  • 03.03.2020 12:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 12:07
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İstanbullular dikkat! O yollar trafiğe kapanıyor

yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko ile 'ın Kızılyıldız takımları arasında oynanacak maç dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, 17.45'ten itibaren maç bitime kadar 'nın (Halk Caddesi kavşağından kavşağına kadar olan kısmı) trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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