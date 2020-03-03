Nafakada değer kaybı telafi edilir

Eşimle 8 yıl önce boşandık. Mahkemenin çocuğumuz için verdiği nafaka yetmiyor, ne yapabilirim?
Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde uğradığı değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.
ÇOCUĞUNU GÖREMEYENE YARGI YOLU AÇIK
Eski eşim çocuğu 2 aydır göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Ayrıca ödediğim nafakada artış talep edebilir mi?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz. Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Eski eşinizin nafaka artırım davası açması mümkün. Kararı aile mahkemesi verecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr.
Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Mahkeme, kararında iştirak nafakasının yıllık enflasyon oranına göre artırılacağı yönünde karar tesis etmişse, herhangi bir dava açmaksızın eski eşiniz nafakanızı yıllık enflasyon oranına göre artırarak ödeyecektir. Böyle bir düzenleme yapılmamışsa, nafakanın yıllar içinde uğradığı değer kaybının telafisi, çocuğun ihtiyaçlarının artması veya nafaka borçlusu eşin ekonomik durumunun eskiye nazaran iyileşmesi nedenleri ile nafaka artırım davası açılabilecektir. Bu davada aile mahkemeleri yetkilidir.
ÇOCUĞUNU GÖREMEYENE YARGI YOLU AÇIK
Eski eşim çocuğu 2 aydır göstermiyor. Bu konuda ne yapabilirim? Ayrıca ödediğim nafakada artış talep edebilir mi?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi, çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz. Mahkemenin çocuğunuz için hükmettiği nafaka iştirak nafakasıdır. Eski eşinizin nafaka artırım davası açması mümkün. Kararı aile mahkemesi verecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr.
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