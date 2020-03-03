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Kağıthane’de can pazarı! da mahsur kalan kadın, çatıdan atladı

paniğe neden oldu. Olay dün Kağıthane'de yaşandı. 5 katlı apartmanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. Anne ile kız ise mahsur kalarak balkona çıktı. Kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kızını ise çevredekiler kendi imkanlarıyla binadan çıkardı.

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Can pazarı!
Yangın paniğe neden oldu. Olay dün Kağıthane'de yaşandı. 5 katlı apartmanda çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. Anne ile kız ise mahsur kalarak balkona çıktı. Kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kızını ise çevredekiler kendi imkanlarıyla binadan çıkardı.



Battaniye açarak kadını kurtaranlardan ise Ramazan Dağlı ise "Evden çıktım, bir baktım duman çıkıyordu. Balkonda bir kadın vardı, üç dört kişi battaniye açarak atlamasını bekledi. Baktık kadın yanacak, atla dedik, atladı. Sonra yakaladık onu" dedi.

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