Yangın paniğe neden oldu. Olay dün İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 5 katlı apartmanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. Anne ile kız ise mahsur kalarak balkona çıktı. Kadın, vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Kızını ise çevredekiler kendi imkanlarıyla binadan çıkardı.
Battaniye açarak kadını kurtaranlardan ise Ramazan Dağlı ise "Evden çıktım, bir baktım duman çıkıyordu. Balkonda bir kadın vardı, üç dört kişi battaniye açarak atlamasını bekledi. Baktık kadın yanacak, atla dedik, atladı. Sonra yakaladık onu" dedi.
Battaniye açarak kadını kurtaranlardan ise Ramazan Dağlı ise "Evden çıktım, bir baktım duman çıkıyordu. Balkonda bir kadın vardı, üç dört kişi battaniye açarak atlamasını bekledi. Baktık kadın yanacak, atla dedik, atladı. Sonra yakaladık onu" dedi.
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