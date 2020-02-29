Risk tespiti nasıl yaptırılır?

Binanızın dayanıklılığını ölçtürmek için Bina Risk Tespiti adı verilen bir kontrolden geçilmesi gerekiyor. Tespit için binadan herhangi bir çoğunluk aranmıyor, kat maliklerinden bir kişinin başvurması ile mümkün oluyor. Risk tespiti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans alan kurum, kuruluşlar tarafından yapılabiliyor. Risk tespiti sonunda binaya riskli yapı raporu verildiyse, zorunlu olarak 60 gün içinde yıkıma gidiliyor. Sonuca 15 günde itiraz etmek mümkün. Yıkım yerine güçlendirme de çözüm olabiliyor. Bina risk tespitinin ücreti 400 metrekarelik bina için 1.812 iken, 401 metrekareyi aşan her 80 metrekareye 226 lira eklenir. 100 metrekare için bakanlık 600 lira tespit kredisi veriyor.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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