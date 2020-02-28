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St. Antuan Kilisesi satışa çıkarıldı

 'ndaki ve müştemilatı, tarafından satışa çıkarıldı. ailesinin üzerine kaydı bulunan kilisenin, 1971'de yapılan devir işlemlerinde zorlama olduğu iddia edildi.

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