St. Antuan Kilisesi satışa çıkarıldı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatı, Sebahattin Gök tarafından satışa çıkarıldı. İtalyan Kraliyet ailesinin üzerine kaydı bulunan kilisenin, 1971'de yapılan devir işlemlerinde zorlama olduğu iddia edildi.
100 yıllık kilisenin satış işlemleri, şimdilik mahkemeye takıldı.
100 yıllık kilisenin satış işlemleri, şimdilik mahkemeye takıldı.
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