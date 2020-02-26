Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi'nin rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. İlacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.
Mersin'de ilaçlama çalışması yapılan okuldaki 17 öğrenci zehirlendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Silifke İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi'nin rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. İlacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.
- Yaşam
- 26.02.2020
- Gazete
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