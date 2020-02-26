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'de ilaçlama çalışması yapılan okuldaki 17 öğrenci zehirlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'nin rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. İlacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

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Büyükşehir Belediyesi tarafından 'nin rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. İlacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci zehirlendi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

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