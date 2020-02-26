BUDO'dan son dakika sefer iptali!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, Marmara Denizi açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
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