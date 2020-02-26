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'dan son dakika sefer iptali!

, ’den gelen son dakika uyarılarının ardından bugün yaplacak 18.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 16:59
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 16:59
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BUDO'dan son dakika sefer iptali!

Bursa Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, açıklarında anlık oluşan ve raporlarda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 18.00'deki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci) ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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