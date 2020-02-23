Ünlü bir fast food zincirinin açılışında parmağı kopan kadın 12 bin lira tazminat kazandı

Antalya'da Hatice Kılıç, yaklaşık 7 yıl önce torununun ısrarıyla ünlü bir fast food zincirinin açılışına gitti. Torununun izdihamdan zarar görmemesi için işletmenin kapısına tutunarak çocuk için güvenli alan oluşturan kadının parmağı kapıya sıkışıp koptu.
Kılıç'a yıllardır sürdürdüğü mücadelesinde 12 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Öte yandan, dev fast food zincirine daha önce yaşanan olumsuzluklardan dolayı tazminat cezası ödemesine karar verilmişti.
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