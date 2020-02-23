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Ne yaptın doktor

Diyarbakır'da aile hekimi Ahmet Ö., bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Hastanenin 6. kattaki penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Talihsiz adam, kurtarılamadı.

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Ne yaptın doktor
Diyarbakır'da aile hekimi Ahmet Ö., bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Hastanenin 6. kattaki penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Talihsiz adam, kurtarılamadı.

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