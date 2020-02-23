Diyarbakır'da aile hekimi Ahmet Ö., bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Hastanenin 6. kattaki penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Talihsiz adam, kurtarılamadı.
Ne yaptın doktor
Diyarbakır'da aile hekimi Ahmet Ö., bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Hastanenin 6. kattaki penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Talihsiz adam, kurtarılamadı.
- Yaşam
- 23.02.2020
- Gazete
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