Isparta'da 3 liseli birden kayboldu

Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, perşembe günü ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, "Cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk" diye konuştu. Harekete geçen polis kızları arıyor.