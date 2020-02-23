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: den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu aktarılırken, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 23 Şubat 2020 Pazar hava durumu tahminleri...

  • Yaşam
  • 23.02.2020 09:07
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  • Son Güncelleme: 23.02.2020 09:14
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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