Tekirdağ'da görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Yılmaz, öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor. Genç öğretmen, otobüsle bir aktarma yaparak baston yardımıyla okula geliyor. Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin de takdirini topluyor.
Engelsiz eğitim! Öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor
Tekirdağ'da görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Yılmaz, öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor. Genç öğretmen, otobüsle bir aktarma yaparak baston yardımıyla okula geliyor. Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin de takdirini topluyor.
- Yaşam
- 23.02.2020
- Gazete
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