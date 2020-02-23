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Engelsiz eğitim! Öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor

'da görme engelli Türkçe öğretmeni , öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor. Genç öğretmen, otobüsle bir aktarma yaparak baston yardımıyla okula geliyor. Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin de takdirini topluyor.

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Engelsiz eğitim
Tekirdağ'da görme engelli Türkçe öğretmeni Mehmet Yılmaz, öğrencilerinin sevgisinden aldığı güçle görevini aşkla yapıyor. Genç öğretmen, otobüsle bir aktarma yaparak baston yardımıyla okula geliyor. Yaşama sevinci ve azmiyle çevresindekilerin de takdirini topluyor.

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