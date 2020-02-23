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Çorum'da ‘Kale kondu’ operasyonu

Çorum'da, tarih hiçe sayıldı. 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin içine yapılan evler, şaşkınlık yarattı. Kalenin turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. Kale içinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon TL bedelle kamulaştırılan 41 binadan 4'ü yıkıldı. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen binaların tamamının ilerleyen günlerde yıkılacağı, 3 binanın da restore edileceği açıklandı.

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‘Kale kondu’ operasyonu
Çorum'da, tarih hiçe sayıldı. 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin içine yapılan evler, şaşkınlık yarattı. Kalenin turizme kazandırılması için restorasyon çalışması başlatıldı. Kale içinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon TL bedelle kamulaştırılan 41 binadan 4'ü yıkıldı. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen binaların tamamının ilerleyen günlerde yıkılacağı, 3 binanın da restore edileceği açıklandı.

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