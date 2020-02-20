Sivas'ta Hamet Reza A., Emel Duruduygu'ya çarptı. Ölümüne yol açtı. Kaçtı. Kısa sürede yakalandı: Kimliğimi almak için eve gitmiştim!
Üniversiteli Emel'in öldüğü kazada sürücüden şaşırtan sözler
Sivas'ta otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu üniversite öğrencisi Emel Duruduygu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iki sürücüsünün yargılanmasına başlandı. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü tutuklu sanık Hamet Reza A. kaçmadığını, resmi işlemler için evine kimliğini almaya gittiğini iddia etti.
- Yaşam
- 20.02.2020
- Gazete
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