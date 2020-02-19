ve iki çocuk annesi Dursiye Sağlam (40), 11 Şubat'ta Afyonkarahisar 'da kayboldu. Dursiye Sağlam'ın kızı Derya Sağlam ve erkek kardeşi Hüseyin Er, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katıldı. Dursiye Hanım'ın kaybolduğu gün, eski iş yerinden arkadaşı olan Ahmet'in iş çıkışında onu aldığı ve son görüştüğü kişinin Ahmet olduğu öğrenildi. Kızı Derya bu bilgi üzerine Ahmet'i aradığını söyledi. Ahmet telefonda Derya'ya "Annenle görüştüm. 'İşten geç çıkıyorum, beni alıp eve bırakır mısın' dedi, ben de aldım. Eren adında bir arkadaşıyla görüşeceğini söyledi. Ben de onu evinin arka sokağında bıraktım, daha sonra merak edip aradığımda telefonu kapalıydı" dediğini anlattı.Bu bilgiler üzerine canlı yayına bağlanan Ahmet "Dursiye abla ile aramızda abla kardeş ilişkisi var" diye konuştu. Anlı'nın Aranızdaki ilişki abla–kardeş ilişkisi olduğuna emin misiniz?" sorusuna ise "Elbette, başka bir şey olamaz" diyerek kaybıyla ilgisi olmadığını açıkladı. Yayını takip eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahmet'i gözaltına aldı ve yapılan sorguda Dursiye Sağlam'ı öldürdüğünü itiraf ettirdi.

Ahmet, "İlişkimizi bitirmek istedim ama Dursiye istemedi ve aramızda bir arbede çıktı. Bu çıkan arbede esnasında onu bıçaklayarak öldürdüm. Cesedini yakarak ortadan kaldırmak istedim fakat beceremeyince Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki bir kasabanın yol kenarına attım" diyerek cinayeti nasıl işlediğini anlattı.