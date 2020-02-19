Milyonlarca Gmail kullanıcısını yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bu bağlamda yarın Gmail değişecek. Son dakika haberi ile Google, Gmail hesaplarına güncelleme getireceğini duyurdu. 20 Şubat tarihinden sonra tüm Gmail hesapları güncellenecek. Güncellemede ise tasarım ve bazı yeniliklerin olacağı da duyuruldu. Gmail uygulamasını kullanmak için https://accounts.google.com adresi üzerinden gmaile giriş yapabilirsiniz. Ancak gmaile giriş yapabilmek için kayıt olma zorunluluğu vardır. Kayıt olan kullanıcılar, hesap adları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Gmail Mobil uygulaması, Gmail Mobil 40'dan fazla dilde kullanılabiliyor.
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