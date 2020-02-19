Manisa sallandı 5.2

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa haricinde Bursa, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa haricinde Bursa, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.