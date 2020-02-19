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Manisa sallandı 5.2

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa haricinde Bursa, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

Manisa sallandı 5.2
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Manisa haricinde Bursa, Balıkesir ve İzmir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı olmadı.

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