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  • 19.02.2020 10:42
  • Son Güncelleme: 19.02.2020 10:52

Gmail hesapları yarın değişecek! kullanıcısını ilgilendiren gelişme!

kullanıcısını yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bu bağlamda yarın Gmail değişecek. Son dakika haberi ile , Gmail hesaplarına getireceğini duyurdu. tarihinden sonra tüm Gmail hesapları güncellenecek. Güncellemede ise tasarım ve bazı yeniliklerin olacağı da duyuruldu. Gmail uygulamasını kullanmak için https://accounts.google.com adresi üzerinden gmaile giriş yapabilirsiniz. Ancak gmaile giriş yapabilmek için kayıt olma zorunluluğu vardır. Kayıt olan kullanıcılar, hesap adları ve şifreleri ile giriş yapabilirler. uygulaması, Gmail Mobil 40'dan fazla dilde kullanılabiliyor.

Gmail hesapları yarın değişecek!

Milyonlarca aktif kullanıcısı olan Gmail'e güncelleme geliyor. Gmail 20 Şubat tarihinde güncelleme yaşayacak ve birtakım değişikliklere gidilecek. Gmail kullanıcılarını ilgilendiren gelişmede; tasarım ve önizleme kısımlarının değişeceği açıklandı. Güncelleme hakkında ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Uzun süredir güncelleme yapılmayan Gmail servisine 20 Şubat tarihinden itibaren güncelleme geliyor. Tasarımın tamamıyla değişeceğini duyuran Google, önemli değişikliklerin de yapılacağının haberini verdi. Gmail hesapları birden fazla mail hesabının kullanılmasına izin veriyordu. Bu sayede Gmail kullanan herkes birden fazla önemli e-posta gönderimi yapabiliyordu.

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