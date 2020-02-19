Milyonlarca aktif kullanıcısı olan Gmail'e güncelleme geliyor. Gmail 20 Şubat tarihinde güncelleme yaşayacak ve birtakım değişikliklere gidilecek. Gmail kullanıcılarını ilgilendiren gelişmede; tasarım ve önizleme kısımlarının değişeceği açıklandı. Güncelleme hakkında ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Uzun süredir güncelleme yapılmayan Gmail servisine 20 Şubat tarihinden itibaren güncelleme geliyor. Tasarımın tamamıyla değişeceğini duyuran Google, önemli değişikliklerin de yapılacağının haberini verdi. Gmail hesapları birden fazla mail hesabının kullanılmasına izin veriyordu. Bu sayede Gmail kullanan herkes birden fazla önemli e-posta gönderimi yapabiliyordu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ