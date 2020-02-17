Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.02.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 09:07

: 'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

haberi... 'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kırşehir kent merkezinde esnaf olduğu öğrenilen Kılıç'ın cenazesi, ve morguna kaldırıldı.

Korkunç kaza! Elektrik direğine çarpan otomobil...

Kadir Kılıç (35) idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, -Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kırşehir kent merkezinde esnaf olduğu öğrenilen Kılıç'ın cenazesi, ve morguna kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: Kırşehir'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri