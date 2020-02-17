Kadir Kılıç (35) idaresindeki 06 AD 6973 plakalı otomobil, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kırşehir kent merkezinde esnaf olduğu öğrenilen Kılıç'ın cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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