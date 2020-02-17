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  • Son Güncelleme: 17.02.2020 14:47

Son dakika: 'nde girişimi! Polisler ikna etmeye çalışıyor

Soın dakika haberi... 'nün korkuluklarına çıkan bir kişi girişiminde bulunuyor. Müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, köprüde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi girişiminde bulunuyor.


İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi ikna etmeye çalışırken, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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