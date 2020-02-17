Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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