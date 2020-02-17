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  • 17.02.2020 12:51
  • Son Güncelleme: 17.02.2020 12:51

'da inşaat iskelesi devrildi: Yaralı işçiler var

'da bir inşaatta iskelenin devrilmesi sonucunda 2 işçi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralanan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İnşaat iskelesi devrildi: Yaralı işçiler var

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulvarı'ndaki bir inşaatın iskelesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI
Olayda, inşaatta çalışan N.K. (46) ile R.A. (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlatırken, hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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