İhmal ateşi Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Nur Sima yaşamını yitirdi. Babası kızının ölümünde ihmal olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta Ali Apaydın ve Aysel Apaydın çiftinin 3 çocuğundan biri olan Nur Sima Apaydın, 10 Ocak'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kanında enfeksiyon tespit edilen çocuk başka bir hastaneye sevk edildi. 26 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Baba Apaydın, enfeksiyon teşhisiyle sevk edilmesine rağmen Kahramanmaraş'taki hastanede enfeksiyon doktoruna 5 gün sonra haber verildiğini ve bu nedenle kızının ölümünde ihmal olduğunu öne sürdü. 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili inceleme başlattı.



veçiftinin3 çocuğundan biri olan, 10Ocak'ta yüksek ateş şikayetiylehastaneye kaldırıldı.Kanında enfeksiyon tespitedilen çocuk başka birhastaneye sevk edildi. 26Ocak'ta yaşamını yitirdi.Baba, enfeksiyonteşhisiyle sevk edilmesinerağmen Kahramanmaraş'takihastanedeenfeksiyon doktorunadoktor hakkında suç duyurusundabulundu. TÜM MANŞETLER