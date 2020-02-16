Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün için beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMURLU HAVA BEKLENİYOR

Bugün havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.