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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 07:40

| Meteoroloji'den yağış uyarısı! 16 Şubat Pazar günü hava nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapanların en çok sorduğu soru ‘Bugün hava nasıl olacak?’ oldu. Geçtiğimiz hafta güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşayan , hafta sonuna yağışla girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Ege, Akdeniz, 'nun batısı, 'in batısı, 'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün için beklenen yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMURLU HAVA BEKLENİYOR
Bugün havanın yağmurlu olacağı tahmin edilen kentte, en düşük 7 derece olacak hava sıcaklığı, 11 dereceye kadar çıkacak.

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