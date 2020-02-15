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Son model tokatçı!

’da lı dolandırıcı, gümrükten ihaleyle mal alacağını söyleyerek 5 milyon dolarlık vurgun yaptı. Son model araçlarla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıktı

Son model tokatçı!
Lüks yaşamını sosyal medyada paylaşan lı dolandırıcı yakalandı. le serbest kaldı. polisine başvuran işadamı A.N.A., gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Harekete geçen emniyet güçleri, şüphelinin 2015 yılından bu yana 'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığını tespit etti. Yakalanan Moosen R.M.'nin toplamda 5 milyon dolar tokatladığı belirlendi. İranlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


İran uyruklu Moosen R.M.

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