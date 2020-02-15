Son model tokatçı!

Lüks yaşamını sosyal medyada paylaşan İranlı dolandırıcı yakalandı. Adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul polisine başvuran işadamı A.N.A., gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek kendisinden 3 milyon dolar aldığını iddia ettiği İran uyruklu Moosen R.M.'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Harekete geçen emniyet güçleri, şüphelinin 2015 yılından bu yana Türkiye'de bulunduğu ve 3 farklı kimlik kullandığını tespit etti. Yakalanan Moosen R.M.'nin toplamda 5 milyon dolar tokatladığı belirlendi. İranlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İran uyruklu Moosen R.M.
İran uyruklu Moosen R.M.
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