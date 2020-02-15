Yangın saat 12.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi'de bulunan Fatih Sanayi sitesinde çıktı. Çok sayıda oto tamircinin bulunduğu ve bloklardan oluşan sanayi sitesinde 2 katlı bir bloğun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının bir bölümünde başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Yoğun dumanı gören sanayi sitesi çalışanları büyük korku yaşarken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

YANGINDA ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

İhbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'tan çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Olayı anlatan sanayi çalışanı Ufuk Sönmez, "Çalışıyordum o sıra duman çıktı birden. Dumanlar bizim oralara da yansımıştı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım. dumanlar daha da çoğaldı. Yaralanan olmadı" diye konuştu.

YOĞUN BİR DUMAN VARDI

Bir başka çalışan da, "Yemek yiyorduk yemekhanede. Bir anda herkes dışarı çıkınca bizde çıktık. Yoğun bir duman vardı" dedi. Çıkan yoğun duman çalışanların cep telefonu kamerasına yansıdı.