İzmir çevresinde 80 şubeli marketler zinciri olan Hanif Pehlivanoğlu (70), gönlünü Kazak güzeli Dilek D'ye kaptırdı. Eşi Neşe, boşanma davası açtı.
Milyarder iş adamı, yasak aşkın meyvesi olan kızı F'yi nüfusuna alınca aile parçalandı. Çocukları Ekin ve Eylem, tüm mallarına tedbir kararı aldırdı.
MİLYARLIK SERVET SAVAŞI
İzmir'de market zincirleri ve et entegre tesisleri olan ünlü işadamı Hanif Pehlivanoğlu (69) ile eşi Neşe Pehlivanoğlu arasındaki boşanma davası sürerken, işadamına bir dava da çocuklarından geldi. Ekin ve Eylem Pehlivanoğlu, babalarının, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının, kendinden olmayan F. N. (20) isimli çocuğunu üzerine kaydettirdiğini belirterek, genç kızın nüfus hanesinden düşürülmesi için dava açtı. İki kardeş, babalarına ait milyarlarca lirayı bulan şirketler için ihtiyati tedbir kararı da aldırdı. Neşe Pehlivanoğlu, Hanif Pehlivanoğlu'na Dilek D. (43) ile aşk yaşadığını öğrenmesi üzerine boşanma davası açmıştı. 4 milyon lira tazminat ve 70 bin lira nafaka talep eden Neşe Pehlivanoğlu, sevgilisiyle yaşayan ve eve gelmeyen eşinden maddi destek alamadığını, emekli maaşı ile geçindiğini öne sürmüştü. İşadamının, 80 şubesi bulunan Pehlivanoğlu marketler zinciri, Ege Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisi, elektrik üretim tesisi, inşaat şirketi ve yüzlerce taşınmaz gayrimenkulü ile milyonlarca liralık servetinin bulunduğu belirtildi.
ÇOCUKLARIMIN HAKKINI YEDİRMEM
Neşe Pehlivanoğlu, çocuklarının ve torunlarının hakkını sonuna kadar savunacağını belirterek, "Hanif Pehlivanoğlu öz çocuklarını işten çıkartıp banka kartlarını iptal etti. Çocuklarımın kullandığı araçları bile elinden aldı" şeklinde konuştu.
Pehlivanoğlu marketler zincirinin 80 şubesi bulunuyor.
Ekin Pehlivanoğlu
Eylem Pehlivanoğlu
CEYHAN TORLAK
Milyarder iş adamı, yasak aşkın meyvesi olan kızı F'yi nüfusuna alınca aile parçalandı. Çocukları Ekin ve Eylem, tüm mallarına tedbir kararı aldırdı.
MİLYARLIK SERVET SAVAŞI
İzmir'de market zincirleri ve et entegre tesisleri olan ünlü işadamı Hanif Pehlivanoğlu (69) ile eşi Neşe Pehlivanoğlu arasındaki boşanma davası sürerken, işadamına bir dava da çocuklarından geldi. Ekin ve Eylem Pehlivanoğlu, babalarının, evlilik dışı ilişki yaşadığı kadının, kendinden olmayan F. N. (20) isimli çocuğunu üzerine kaydettirdiğini belirterek, genç kızın nüfus hanesinden düşürülmesi için dava açtı. İki kardeş, babalarına ait milyarlarca lirayı bulan şirketler için ihtiyati tedbir kararı da aldırdı. Neşe Pehlivanoğlu, Hanif Pehlivanoğlu'na Dilek D. (43) ile aşk yaşadığını öğrenmesi üzerine boşanma davası açmıştı. 4 milyon lira tazminat ve 70 bin lira nafaka talep eden Neşe Pehlivanoğlu, sevgilisiyle yaşayan ve eve gelmeyen eşinden maddi destek alamadığını, emekli maaşı ile geçindiğini öne sürmüştü. İşadamının, 80 şubesi bulunan Pehlivanoğlu marketler zinciri, Ege Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisi, elektrik üretim tesisi, inşaat şirketi ve yüzlerce taşınmaz gayrimenkulü ile milyonlarca liralık servetinin bulunduğu belirtildi.
ÇOCUKLARIMIN HAKKINI YEDİRMEM
Neşe Pehlivanoğlu, çocuklarının ve torunlarının hakkını sonuna kadar savunacağını belirterek, "Hanif Pehlivanoğlu öz çocuklarını işten çıkartıp banka kartlarını iptal etti. Çocuklarımın kullandığı araçları bile elinden aldı" şeklinde konuştu.
Pehlivanoğlu marketler zincirinin 80 şubesi bulunuyor.
Ekin Pehlivanoğlu
Eylem Pehlivanoğlu
CEYHAN TORLAK
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