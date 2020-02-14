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  • 14.02.2020 09:04
  • Son Güncelleme: 14.02.2020 09:04

'da eylem hazırlığındaki 10 terörist gözaltına alındı!

’nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın 1999’daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, ’nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Eylem hazırlığındaydılar! Yakalandılar!

'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü / üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (), bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul'da çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı.

'nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999'daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK'nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.


İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube'ye getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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