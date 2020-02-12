Van Gölü'nde göçmen kaçakçılarına göz açtırılmıyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır bölgesi olması nedeniyle, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve kenti güzergah olarak kullanan göçmen kaçakçılarına yönelik hem karada hem de Van Gölü üzerinde sıkı denetimler yapıyor. Van'da, geçen yıl Nisan ayından bu yana yurda yasa dışı yollarla sokulan 83 bin 160 kaçak göçmen hakkında işlem yapıldı. Bunların 44 bin 883'ü il, ilçe ve mahallelerde yakalanıp, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 38 bin 277'si ise sınır bölgelerinde jandarma ekiplerince yakalanıp, geri gönderildi. Son bir yıl içinde göçmen kaçakçılığı yapan 597 organizatör yakalandı. Yakalananların büyük kısmı tutuklandı. 3 bin 713 kilometrelik alanda bulunan Van Gölü'nün 1838 kilometrelik alanı İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alıyor.



GÖÇMEN KAÇAKÇILARI, VAN GÖLÜ'NÜ KULLANMAYA BAŞLADI

Son zamanlarda jandarma ve polis kontrol noktalarına yakalanmamak için göçmen kaçakçıları, rota değiştirip özellikle Van Gölü kıyı şeridini kullanmaya başladı. İnsan tacirleri, balıkçı teknesine doldurdukları kaçak göçmenleri Van Gölü'ndeki kıyı şeridinden alıp, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine götürüyor. Son olarak Adilcevaz ilçesinde, 26 Aralık'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 64 kişinin kurtulduğu tekne faciasının ardından jandarma hem karada hem de Van Gölü'nde denetimlerini artırdı. Edremit Sahil Bot ekipleri de sorumluluk alanlarında 1100 kilometrelik alan ve 129 kilometrelik kıyı şeridinde göçmen kaçakçılarına 7/24 esasına göre denetimler yapıyor. 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan ve dünyada sadece Van Gölü'nde bulunan İnci kefali balığının neslini korunması için de sıkı denetimler yapan ekipler, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü göl üzerinde, radar sistemi ile tespit edilen balıkçı teknelerini durdurup, kaçak göçmen olup olmadığını kontrol ediyor. Ekipler, balıkçıların avladığı balıkların boylarını da ölçüm cihazıyla ölçüyor.



'SADECE İNSAN KAÇAKÇILIĞI DEĞİL, YASA DIŞI AVLANMA VE BİRÇOK GÖREVİMİZ VAR'

Edremit Asayiş Bot Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Durmuş Çeküç, Van Gölü'nün 3 bin 713 kilometre karelik bir alana sahip olduğunu belirterek, "Bunun 1838 kilometre ile 274 kilometrelik kıyı şeridinin Van Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunuyor. Buralarda Edremit ve Erciş Asayiş Bot Timleri görev yapmaktadır. Van Gölü üzerinde 117 balıkçı teknesiyle birlikte toplam 175 deniz aracı bulunmaktadır. Sorumluluk bölgemizde kaçak göçmen kaçakçılığı ile mücadele, yasa dışı avlanmanın yanı sıra, arama-kurtarma, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılıkla mücadele konularında da görev yapmaktadır. Van'ın simgesi olan ve sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin neslinin korunması yönünde çalışmalarımız da aralıksız devam etmektedir" dedi.



'GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA GÖZ AÇTIRMIYORUZ'

Kıdemli Başçavuş Çeküç, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'nca yapılan önleyici faaliyetlerde Van Gölü üzerinde ve kıyısında son bir yılda 240 kaçak göçmenin yakalanıp ilgili kolluk kuvvetlerine teslim edildiğini ifade ederek, "Bu konuda organizatörlük yapan 2 kişi yakalandı ve bir balıkçı teknesine de mahkeme kararıyla el konuldu. Bu faaliyetlerimizi yerine getirirken, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'na temin edilen seyir sistemlerinden radar sistemiyle etkin bir şekilde istifade edilerek, sorumluluk sahamızdaki kıyı şeridi ve Van Gölü üzerindeki trafik 7/ 24 esasına göre kontrol edilmektedir. Kanun ve yönetmenliklerin bize verdiği yetkiyle, sıralı komutanlarımızın verdiği emirler doğrultusunda Van Gölü üzerinde her türlü kaçakçılığı önlemek, emniyet ve asayişi daha etkin hale getirmek için devriye faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir" diye konuştu.