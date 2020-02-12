Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.02.2020 12:19
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 12:19

Sahte hesap açıp buluşmaya çağırdı! Sonrası korkunç...

'te bir şahıs intikam almak istediği kişiyi sahte sosyal medya hesabı açarak buluşmaya çağırdı. 9 arkadaşıyla birlikte tuzağa düşürdüğü kişiyi öldüren şahıs ve arkadaşları emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte hesap açıp buluşmaya çağırdı! Sonrası korkunç...

'te, intikam için sosyal medyada sahte hesap kullanarak buluşmaya çağırdığı kişiyi öldüren genç ile 9 arkadaşı yakalandı.

İddiaya göre, yaklaşık 1,5 yıl önce kendisini bıçakla yaralayan Samet Çalışkan'dan (17) intikam almak isteyen F.U, (17) sosyal medyada kadın ismi kullanarak hesap açtı.

F.U, bir süre sosyal medya hesabından mesajlaştığı Samet Çalışkan'ı daha sonra kız arkadaşı S.K. ile telefonda görüştürerek buluşmaya ikna etti.

Arkadaşlarıyla beraber buluşma yerine giden F.U, burada Samet Çalışkan'ı bıçaklayarak öldürdü.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca yaklaşık 280 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek zanlıların kimliğini tespit etti. Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonla F.U. ve S.K'nin aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSahte hesap açıp buluşmaya çağırdı! Sonrası korkunç...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri