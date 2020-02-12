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  • 12.02.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 09:45

'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 1 kişinin tedavisi sürüyor

’nin Kalkandere ilçesinde 55 yaşındaki sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybederken, arkadaşı 'un tedavisi sürüyor.

Rize'de karbonmonoksit faciası: 1 ölü
Kalkandere ilçesine bağlı Dağdibi Mahallesinde meydana gelen olayda, 55 yaşındaki , akrabası olan 57 yaşındaki 'u evine davet etti.

Uzun süre kendilerinden haber alamayan komşuları eve girdiklerinde her iki kişinin baygın halde yattıklarını görünce sağlık ekiplerine haber verdiler.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Hasan Altun Kalkandere Merkez Sağlık Ocağında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Nurettin Güner ise Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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