AVM ciroları arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi, 2019'da bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15.9 artışla 299 puan oldu. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 2019 yıl sonu rakamları açıklandı. Endeks verileri yıllık bazda bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15.9 artış göstererek 299 puana ulaştı.
- Yaşam
- 12.02.2020
- Gazete
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