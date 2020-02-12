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ciroları arttı

, 2019'da bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15.9 artışla 299 puan oldu. ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi'nin 2019 yıl sonu rakamları açıklandı. Endeks verileri yıllık bazda bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15.9 artış göstererek 299 puana ulaştı.

AVM ciroları arttı
AVM , 2019'da bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15.9 artışla 299 puan oldu. ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan Perakende Ciro Endeksi'nin 2019 yıl sonu rakamları açıklandı. Endeks verileri yıllık bazda bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 15.9 artış göstererek 299 puana ulaştı.

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