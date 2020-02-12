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Aileden ’Egemen’i yaşatalım’ çağrısı

'ta kronik ishal hastalığına yakalanan 14 aylık , tedavi edilemedi. feryat etti: Doktorlar bile ne yapacağını bilemiyor. Yavrumuzun yaşaması için yardım edin!

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