Aileden ’Egemen’i yaşatalım’ çağrısı

Burdur Bucak'ta kronik ishal hastalığına yakalanan 14 aylık Egemen Özbek, tedavi edilemedi. Ailesi feryat etti: Doktorlar bile ne yapacağını bilemiyor. Yavrumuzun yaşaması için yardım edin! Burdur Bucak'ta kronik ishal hastalığına yakalanan 14 aylık Egemen Özbek, tedavi edilemedi. Ailesi feryat etti: Doktorlar bile ne yapacağını bilemiyor. Yavrumuzun yaşaması için yardım edin!
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