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  • 11.02.2020 09:01
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 09:01

: Deniz ulaşımına hava engeli! ve 'dan sefer iptalleri

haberi... () ve Bursa Deniz Otobüslerinin () bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) - (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.



'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 10:30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.

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