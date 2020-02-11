Şofbenden sızan gazdan zehirlenen küçük kız hayatını kaybetti

Gaz sızıntısı anne-kızı ayırdı. Üzücü olay dün İstanbul Şişli'de yaşandı. Annesi Selin Bayır ile yaşayan 6 yaşındaki Aybuke Buğlem Bayır şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Uyandığında kızının hareketsiz yattığını gören kadın, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendisini kötü hisseden anne Bayır ise hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. İGDAŞ ekipleri olası gaz zehirlenmesi ihtimaline karşı evde gaz ölçümü gerçekleştirdi. Minik Aybuke'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TELEFONA SARILDI
Anne Selin Bayır, uyandığında kendisini kötü hissetti. Küçük kızı ise hareketsizdi. Hemen telefona sarıldı, polis ve 122'yi aradı.
TELEFONA SARILDI
Anne Selin Bayır, uyandığında kendisini kötü hissetti. Küçük kızı ise hareketsizdi. Hemen telefona sarıldı, polis ve 122'yi aradı.
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