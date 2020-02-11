Samsun'da yarın okullar tatil mi? Samsun Valiliği kar tatili açıklaması bekleniyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba MEB Samsun için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar... Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgeemizde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

SAMSUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Samsun Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgeemizde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde ise kar şeklinde olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 2-4 derece dolaylarında artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bölgemiz iç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Samsun Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 8

19 Mayıs Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 7

Alaçam Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 7

Asarcık Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinden sonra kar yağışlı 0

Ayvacık Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 6

Bafra Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 6

Canik Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 7

Çarşamba Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 6

Havza Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 0

Kavak Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2

Ladik Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1

Salıpazarı Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 6

Tekkeköy Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 7

Terme Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 8

Vezirköprü Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 3

Yakakent Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 7

Ladik Kayak M. Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu