Ankara yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği ve MEB 12 Şubat Çarşamba kar tatili açıklaması var mı?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin genelinde soğuk hava dalgası ve kar yağışları etkisini yoğun bir şekilde gösteriyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası eğitimi zaman zaman olumsuz etkiliyor. Ülkemizin birçok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve velilerin aklında yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağı yer alıyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba MEB Ankara için kar tatili açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar... Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

12 ŞUBAT ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Şubat'ta Ankara'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı, 4 derece olması bekleniyor.

Ankara Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Akyurt Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 2

Altındağ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Ayaş Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Bala Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 2

Beypazarı Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Çamlıdere Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 1

Çankaya Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 3

Çubuk Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Elmadağ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Etimesgut Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Evren Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 2

Gölbaşı Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Güdül Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Haymana Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 2

Kalecik Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Kahramankazan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Keçiören Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Kızılcahamam Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 2

Mamak Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Nallıhan Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Polatlı Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Pursaklar Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 3

Sincan Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

Şereflikoçhisar Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 5

Yenimahalle Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 4

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı'da aralıklı kar yağışı; Ankara ve Kırıkkale'de ise sabah saatlerinde hafif kar, zamanla yağmur ve karla karışık yağmur yükseklerinde hafif kar yağışı şeklinde görülmesi beklenmektedir. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 3-5 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

SİVAS °C, -5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜN TATİL OLAN İLLER

TRABZON

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü, il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il genelinde (Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köyler, tüm ilçeler ve ilçelere bağlı tüm köylerde) 11 Şubat 2020 Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Şubat Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11.02.2020 Salı günü de ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, özel eğitim, rehberlik araştırma ve rehabilitasyon merkezlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurdu.

HAKKARİ

Hakkari merkez ve 2 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Pazartesi Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi.