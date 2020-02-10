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Leo bebeğin ailesinden doktorlara tazminat davası

’de Leo bebek, ları ters olarak dünyaya geldi. ’da tedavi edildi. Ailesi, doğum sürecinde ihmallerinin bulunduğunu düşündükleri doktorlardan tazminat istedi.

Yaşa be Leo!
Leo bebeğin ailesi, doktorlara tazminat davası açtı. Olay geçen yıl 'de yaşandı. Leo bebek, ları ters olarak dünyaya geldi. Bayram nedeniyle tedavi edilmedi. Ambulans uçakla 'a getirildi. Burada ameliyat edildi. Daha sonra ise İzmir'e gönderildi. Çocuğun sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Onur ve Cemran Dalgıç çifti, ihmallerinin bulunduğunu düşündükleri doktorlara tazminat davası açtı.

Anne Dalgıç, "Ailecek çok zor günler yaşadık. Bu süreçte devletimizin bir bebeğin hayatını nasıl kurtardığını gördük. Başka annelerin canı yanmasın. Ayrıntılı ultrason çektirdiğimiz doktorumuz 'Çok sağlıklı bir erkek bebeğiniz olacak.' dedi. Kalbine niye bakmadı? Bize verdiği dosyada 'Bebeğin kalp damarları düzgündür.' ibaresi yazıyor" diye konuştu.


Baba Dalgıç, "Ultrasonda oğlumuzun kalp damarlarının görülmesi gerekirdi. Bu durumun yargı tarafından aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

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