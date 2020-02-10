Leo bebeğin ailesinden doktorlara tazminat davası

Leo bebeğin ailesi, doktorlara tazminat davası açtı. Olay geçen yıl İzmir'de yaşandı. Leo bebek, kalp damarları ters olarak dünyaya geldi. Bayram nedeniyle tedavi edilmedi. Ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Burada ameliyat edildi. Daha sonra ise İzmir'e gönderildi. Çocuğun sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Onur ve Cemran Dalgıç çifti, ihmallerinin bulunduğunu düşündükleri doktorlara tazminat davası açtı.
Anne Dalgıç, "Ailecek çok zor günler yaşadık. Bu süreçte devletimizin bir bebeğin hayatını nasıl kurtardığını gördük. Başka annelerin canı yanmasın. Ayrıntılı ultrason çektirdiğimiz doktorumuz 'Çok sağlıklı bir erkek bebeğiniz olacak.' dedi. Kalbine niye bakmadı? Bize verdiği dosyada 'Bebeğin kalp damarları düzgündür.' ibaresi yazıyor" diye konuştu.
Baba Dalgıç, "Ultrasonda oğlumuzun kalp damarlarının görülmesi gerekirdi. Bu durumun yargı tarafından aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.
Anne Dalgıç, "Ailecek çok zor günler yaşadık. Bu süreçte devletimizin bir bebeğin hayatını nasıl kurtardığını gördük. Başka annelerin canı yanmasın. Ayrıntılı ultrason çektirdiğimiz doktorumuz 'Çok sağlıklı bir erkek bebeğiniz olacak.' dedi. Kalbine niye bakmadı? Bize verdiği dosyada 'Bebeğin kalp damarları düzgündür.' ibaresi yazıyor" diye konuştu.
Baba Dalgıç, "Ultrasonda oğlumuzun kalp damarlarının görülmesi gerekirdi. Bu durumun yargı tarafından aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.
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